Belle surprise pour Stromae: l'artiste belge s'invite dans le prochain FIFA

Encore un bel honneur pour notre chanteur Stromae. Le Belge a été confirmé ce matin comme l'un des artistes à figurer dans la bande son officielle du prochain jeu FIFA 23, qui doit sortir le 27 septembre prochain.

C'est son titre "Fils de joie" qui a été choisi, lui qui n'avait encore jamais eu l'occasion de s'immiscer dans un jeu vidéo. Une autre belge, Lous and The Yakuza, reçoit le même honneur, avec son single Kisé ! Ils seront accompagnés de nombreux autres artistes, dont Kungs, Phoenix, Rosalia ou encore Central Cee et Sampa The Great. 95 morceaux au total ont été dévoilés.

Stromae dans le menu d'un des plus gros jeux du monde, c'est fort !