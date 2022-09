Mondiaux de cyclisme - Demi Vollering non-partante de la course élites dames après un test covid positif

(Belga) La Néerlandaise Demi Vollering a dû déclarer forfait pour l'épreuve en ligne élites dames des Mondiaux de cyclisme, samedi, à Wollongong, après un test positif au covid-19.

Sur Twitter, la Fédération néerlandaise (KNWU) a indiqué que Vollering "n'est pas assez en forme pour prendre le départ". Vollering a expliqué s'être "réveillée malade" jeudi matin. "J'ai fait un test rapide, il s'est avéré positif", a-t-elle raconté. "Je me sens incroyablement triste de manquer les Championnats du monde. Je me sentais si bien, je me sentais forte, en bonne santé et prête." Avec six victoires et une deuxième place au Tour de France cette saison, la coureuse de SD Worx figurait parmi les favorites de la course. L'équipe néerlandaise se trouve ainsi réduite à six coureuses, dont Annemiek van Vleuten qui s'est élancée malgré la fracture au coude droit qu'elle s'est occasionnée dans les premiers mètres du relais mixte mercredi. (Belga)