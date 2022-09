Messi frappe encore: en amical face au Honduras, l'Argentin claque deux buts dont un lob génial (vidéo)

Si le Roi Federer a pris sa retraite hier soir, le Roi Messi est, lui, encore bien en activité.

En promenade lors d'un amical face au Honduras, le joueur du Paris Saint-Germain a marqué deux des trois buts de l'Albiceleste, qui s'est imposée 3-0. Le premier but est venu des pieds de l'attaquant de l'Inter Milan, Lautaro Martinez.

Si le premier but de Lionel Messi est inscrit sur penalty, le second vaut le coup d'œil. Après un ballon récupéré très haut par ses milieux de terrains, le septuple Ballon d'Or s'offre un subtil lob sur le gardien hondurien, bien trop loin de sa ligne de but.

Une petite douceur signée Lionel Messi.