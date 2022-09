Justine Ghekiere après les Mondiaux : "Dommage de ne pas avoir pu aider Lotte davantage"

(Belga) Justine Ghekiere a surpris au championnat du monde de cyclisme samedi à Wollongong, en Australie. Moins par sa 19e place au classement que par sa présence parmi les meilleures jusqu'à peu avant l'arrivée.

"Je ne m'y attendais pas non plus, mais je suis déçue de ne pas avoir pu m'accrocher un peu plus, car j'aurais pu aider Lotte", a-t-elle déclaré. "D'un côté, nous devrions être heureuses avec l'argent, de l'autre, nous avons manqué de peu le titre mondial. C'est vraiment dommage pour Lotte", a déclaré la Flandrienne. "Je n'ai pas vu ce qui s'est passé, j'étais juste dans le groupe derrière elles. Oh, dommage qu'Annemiek (Van Vleuten) ait quand même réussi à s'échapper." "Je suis agréablement surprise par mes propres performances. Je pense que j'ai fait l'une de mes meilleures courses, mais quelque part, je me sens un peu coupable de ne pas avoir pu être plus utile à Lotte", a expliqué Ghekiere. "Dans la dernière montée, j'ai dû lâcher prise et j'ai vu Lotte s'éloigner, j'ai quand même essayé de revenir, mais malheureusement ça n'a pas marché. Pour ma part, je suis satisfaite, je pense avoir montré que je méritais ma sélection. J'ai fait un très beau pas en avant et j'espère progresser encore plus et pouvoir jouer un rôle à l'avenir pour Lotte aux championnats du monde lorsqu'elle s'emparera du maillot arc-en-ciel." (Belga)