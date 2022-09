Roberto Martinez revient sur sa suspension: "Cela ne sera pas un gros problème pour l'équipe"

Avant la rencontre de dimanche soir face aux Pays-Bas (à suivre sur RTL TVI, RTL Play et notre site internet), Roberto Martinez a répondu à nos questions.

Interrogé sur sa suspension qui l'empêchera d'être sur le banc demain soir, Roberto Martinez a tenu à rassurer.

"La préparation de match est la même qu'à chaque fois, c'est simplement à mi temps que cela sera différent. A cause de la suspension je ne suis pas autorisé à parler avec l'équipe et le staff technique. On a toujours travaillé ensemble, donc ce ne sera pas un gros problème", a commenté le sélectionneur.

A la question de savoir si ça l'affectait de ne pas être présent physiquement sur le banc, Martinez a répondu par l'affirmative. "Bien sûr, cela m'affecte. Ce n'est pas un choix. Mais je dois accepter le suspension".

L'occasion, selon le coach, de prouver que le staff et les joueurs ont toujours travaillé dans le même sens, de la même façon, même sans lui.