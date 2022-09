Louis van Gaal aborde le match contre les Diables avec confiance : "Nous allons gagner"

(Belga) Louis van Gaal est convaincu que l'équipe néerlandaise battra la Belgique lors du dernier match de groupe de Ligue des Nations dimanche à Amsterdam. "Nous allons gagner", a déclaré l'entraîneur des Oranje samedi lors de la conférence de presse de veille de match à Zeist.

S'ils veulent accéder au Final Four, les Diables rouges, qui avaient été battus 1-4 par les Pays-Bas en juin à Bruxelles, devront s'imposer à l'ArenA Amsterdam avec au moins trois buts d'écart "S'ils arrivent à remonter, cela sera mérité", a déclaré Van Gaal. "Mais je ne crois pas en ce scénario. J'ai confiance en mes joueurs et mon équipe. Nous avons analysé le jeu de la Belgique lors de leurs derniers matchs. Ils ont une certaine vision du jeu que nous avons travaillée. J'ai transmis à mes joueurs la façon de l'aborder. Mais ils ont aussi des yeux et seul l'entraîneur belge Roberto Martínez sait s'ils vont mettre la pression d'une manière différente." Van Gaal préfère jouer contre les grandes nations du football. "La Belgique est N.2 mondiale et possède de grands joueurs. Je pense notamment à Kevin De Bruyne qui a montré un haut niveau lors des derniers matchs. Il a été déterminant dans le jeu et il a même marqué. Comment allons-nous réagir face à cette équipe ? Je pense que c'est cela le plus intéressant, jouer des grands matchs contre des grands joueurs. Jeudi, ça aussi été le cas contre la Pologne avec Robert Lewandowski". (Belga)