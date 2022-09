Dries Mertens absent à l'entraînement à la veille de défier les Pays-Bas

(Belga) Dries Mertens était absent samedi lors du dernier entraînement des Diables Rouges avant de défier les Pays-Bas pour le compte de la 6e et dernière journée du groupe A4 de la Ligue des Nations sur le gazon de la Johan Cruijff ArenA d'Amsterdam.

Au total, 27 Diables, soit 24 joueurs de champ et 3 gardiens, sont montés sur l'un des terrains du centre national de football de Tubize, sous une fine pluie mais dans une ambiance souriante. Dries Mertens est monté à la 65e minute de jeu contre le Pays de Galles jeudi mais l'attaquant de Galatasaray est resté à l'intérieur des installations brabançonnes samedi. Quelques minutes auparavant, Roberto Martinez avait annoncé en conférence de presse les forfaits de Dedryck Boyata et Jason Denayer. "Cette session d'entraînement sera très importante afin de voir comment les joueurs ont récupéré après le match de jeudi", a insisté le Catalan. S'ils veulent accéder au Final Four, les Diables rouges devront s'imposer avec au moins trois buts d'écart dans le derby des plats pays. (Belga)