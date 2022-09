WTA Budapest - Kimberley Zimmermann décroche son 3e titre en double

(Belga) Kimberley Zimmermann (WTA 54 en double), associée à la Hongroise Anna Bondar (WTA 52 en double), a remporté le double dames de l'Open de Budapest de tennis.

La paire belgo-hongroise, tête de série N.1, s'est imposée 6-3, 2-6 et 10/5 dans le super tie-break face aux Tchèques Jesika Maleckova (WTA 153 en double) et Renata Voracova (WTA 138 en double) en finale de ce tournoi WTA 125, joué sur terre battue et doté de 115.000 dollars. Seule Belge présente dans la capitale hongroise, Kimberley Zimmermann, 26 ans, a décroché samedi son troisième titre en double, le premier en WTA 125, le circuit féminin secondaire. Elle avait auparavant remporté les tournois WTA 250 de Palerme cette année (avec Anna Bondar) et l'année dernière (avec Erin Routliffe). Kimberley Zimmermann avait déjà joué une finale à Budapest en juillet, lors du tournoi WTA 250. Elle s'était alors inclinée aux côtés de la Polonaise Katarzyna Piter.