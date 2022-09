Ligue des nations: le Portugal gagne en Rép. tchèque 4-0 et prend la tête devant l'Espagne

Le Portugal a corrigé la République tchèque 4-0 et pris la tête du groupe B, notamment grâce Diogo Dalot, double buteur samedi à Prague lors de l'avant-dernière journée de la Ligue des nations.

Le latéral de Manchester United a ouvert le score au bout d’une action qu’il avait lui-même initiée (1-0, 33e) avant que Bruno Fernandes, son coéquipier aux Red Devils, ne fasse le break juste avant la pause (2-0, 45e+2). En seconde période, Diogo Dalot s'est offert un doublé (3-0, 52e) et Diogo Jota a parachevé la balade portugaise (4-0, 82e).

Après trente minutes de jeu, la Seleçao est montée en puissance. Diogo Dalot a lancé une percée dans le camp tchèque avant de s’appuyer sur Bruno Fernandes qui a centré dans la surface. Bien placé, Rafael Leão a remisé en retrait pour Dalot qui a victorieusement repris le ballon au point de penalty (1-0, 33e).

Les champions d’Europe 2016 se sont donnés de l’air quand, depuis le côté gauche, Mario Rui a adressé un centre au cœur de la surface tchèque que Bruno Fernandes a bien poussé au fond des filets (2-0, 45e+2).

Pour sa part, Cristiano Ronaldo, autre mancunien, n'a pas semblé dans un grand soir à l’occasion de sa 190e sélection. Touché au nez dès la 13e minute, 'CR7' s’est ensuite complètement loupé en ratant le ballon alors que Bruno Fernandes l’avait parfaitement servi en retrait à hauteur du point de penalty (24e). L’attaquant de 37 ans a ensuite manqué sa reprise de volée après un centre de Fernandes (39e).

Pire, le quintuple Ballon d'or a provoqué un penalty quand, en se protégeant le visage sur un corner tchèque, le ballon est venu heurter sa main, l’arbitre s’appuyant de la VAR pour valider la sanction.

Mais l’erreur du capitaine portugais a finalement été sans conséquence puisque Patrik Schick a envoyé son tir largement au-dessus des cages portugaises (45e+6).

En seconde période, le Portugal a enfoncé le clou dès sa première occasion. Resté aux avant-postes, Diogo Dalot a hérité d’un ballon plein axe à quelques mètres de l’entrée de la surface. Il a alors décoché une frappe enveloppée du gauche qui n’a laissé aucune chance à Tomas Vaclik (3-0, 52e).

En fin de rencontre, sur corner, Cristiano Ronaldo s’est élevé plus haut que tout le monde pour dévier le ballon vers le second poteau où Diogo Jota a bien suivi et scellé de la tête la correction portugaise (4-0, 82e).

A l'issue de cette avant-dernière journée, le Portugal a pris la tête du groupe B avec 10 points en profitant de la défaite à domicile de l'Espagne face à la Suisse (2-1) dans le même temps.

Mardi, lors de la réception de leur voisin espagnol pour un choc au sommet (20H45) à Braga, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers pourront se contenter d’un match nul pour rejoindre le Final Four de la Ligue des nations.