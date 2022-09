Marathon de Berlin: Kipchoge revient sur les terres de ses exploits

Le Kényan Eliud Kipchoge, considéré comme le plus grand marathonien de l'histoire, revient à Berlin dimanche, où il a porté en 2018 le record du monde de l'épreuve emblématique de l'athlétisme à 2 h 01 min 39 sec.

Le double champion olympique, âgé de 37 ans, fera-t-il mieux, pour son grand retour dans la capitale allemande quatre ans plus tard ? Ce parcours plat, qui se termine à la Porte de Brandebourg, en plein centre historique, est particulièrement propice aux performances: le record du monde masculin y a été battu sept fois au XXIe siècle.

Questionné vendredi sur ses ambitions lors d'une conférence de presse à Berlin, Kipchoge a dit "s'attendre à une très bonne course dimanche".

"Si je fais une bonne course, je battrai mon record personnel", avait-il précisé le week-end dernier.

Il avait en revanche minimisé ses chances de passer sous la barre mythique des deux heures, exploit qu'il est le seul à avoir réalisé mais dans des conditions particulières.

C'était à Vienne en 2019, lors d'un événement monté par ses soins. Son chrono fantastique d'1 h 59 min 41 sec n'a pas été homologué et n'est pas considéré comme record du monde du 42,195 km: il avait alors été aidé par 41 "lièvres" qui se relayaient par groupe de sept autour de lui, tous les 5 km.

- "Un héros pour moi" -

"Je ne vais pas courir sous les deux heures à Berlin, je vais seulement faire une bonne course", a-t-il expliqué le week-end dernier, tout en prédisant qu'"un jour, un être humain courra un marathon normal en moins de deux heures".

A Vienne, sa famille l'avait soutenu sur place. A Berlin, "ils me regarderont à la télévision, car les enfants ont école" en ce moment, a-t-il expliqué.

S'il remportait la course dimanche, il égalerait le record de victoires de l'Ethiopien Haile Gebreselassie, quatre fois vainqueur à Berlin.

En l'absence de son grand rival éthiopien Kenenisa Bekele, Eliud Kipchoge aura pour principal adversaire Guye Adola. L'Ethiopien avait remporté l'épreuve berlinoise en 2021 avec un chrono de 2 h 05 min 45 sec.

"Je suis bien préparé et je n’ai pas de plan spécial en tête pour le battre. C'est aussi un héros pour moi", a affirmé Adola.

Chez les femmes, l'Américaine Keira D'Amato, qui a battu le record des Etats-Unis en janvier dernier (2h19:12) à Houston après sept ans d'absence, aura fort à faire face aux deux Kényanes, Vibian Chepkirui et Rosemary Wanjiru.

Et, parmi les quelque 45.000 participants à la course berlinoise, l'ancien joueur de football brésilien Kaka, Ballon d'or 2007 et champion du monde 2002, va faire ses débuts de marathonien.

Il s'est dit vendredi "aussi impatient qu'il l'était avant les matches".