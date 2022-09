Remco Evenepoel offre une 6e médaille à la Belgique en Australie

(Belga) Après avoir offert la première médaille à la Belgique, en bronze dimanche dernier dans le contre-la-montre, Remco Evenepoel a offert une 6e et dernière à notre pays dans ces championnats du monde de cyclisme sur route en Australie, la seule en or, dimanche. Il s'est emparé du plus prestigieux titre : celui de la course en ligne des élites messieurs.

Samedi, Lotte Kopecky avait pris la médaille d'argent dans la course en ligne élites dames. Vendredi, Vlad Van Mechelen avait décroché la médaille de bronze chez les juniors garçons là encore dans la course en ligne. Dans les épreuves contre-la-montre, Alec Segaert avait pris l'argent chez les espoirs (U23) lundi et Febe Jooris s'était parée de bronze chez les juniors féminines mardi.