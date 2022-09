Julian Alaphilippe: "Tellement heureux pour Remco"

(Belga) Julian Alaphilippe n'a pas remporté son troisième maillot arc-en-ciel consécutif dimanche en Australie. Le Français était néanmoins très heureux de la victoire de son équipier chez Quick-Step Alpha Vinyl Remco Evenpoel. "Je suis tellement heureux pour lui et aussi content que le maillot reste dans l'équipe."

Alaphilippe, 51e à l'arrivée, a connu une saison malchanceuse faite de chutes et blessures. La dernière à l'épaule contractée lors de la récente Vuelta. "Je suis tellement heureux pour lui. C'est un coureur merveilleux, le plus fort en ce moment. Je suis immensément fier de lui, qu'après la Vuelta il gagne ici aussi. Incroyable", a souligné Alaphilippe en soulignant les mérites d'Evenepoel. "C'était une course étrange, mais il est passé à l'attaque et le plus fort gagne à la fin. Il mérite ce maillot, après une saison déjà extraordinaire. Je suis heureux pour lui, je sais aussi quelles émotions vous traversent lorsque vous prenez ce maillot. C'est vraiment génial pour lui et c'est bien que le maillot reste dans l'équipe. Si aucun Français ne pouvait gagner, je ne souhaitais à personne plus qu'à Evenepoel de gagner. Le fait que nous ayons pris l'argent avec Laporte et que nous soyons aussi montés sur le podium est également plaisant." (Belga)