Pays-Bas-Belgique EN DIRECT: plusieurs surprises dans la composition des Diables Rouges

Les Diables Rouges se déplacent ce dimanche soir aux Pays-Bas pour clôturer leur campagne en Ligue des Nations. Une rencontre à suivre sur RTL TVI, RTL Play et notre site internet dès 20h.

19h52 - Les rues autour du stade sont pleines de supporters habillés de rouge et d'orange. La communion est totale entre les supporters néerlandais et belges.

19h47 - Les vestiaires sont prêts. Les affaires des joueurs aussi. Leurs effets personnels ont bien été apportés, à l'image des protège-tibias de Thibaut Courtois. Le gardien les a fait personnaliser avec, notamment, une photo de sa fiancée avec ses deux enfants.

19h15 - La qualification semble presque improbable, mais l'essentiel ne réside pas uniquement là. En effet, si les Diables Rouges doivent s'imposer avec trois goals d'écart à Amsterdam contre les Pays-Bas ce dimanche soir (20h45, sur RTL TVI, RTL Play et notre site internet) pour se qualifier pour le Final Four de la Ligue des Nations, c'est surtout dans l'optique du Mondial qatari que Roberto Martinez et ses troupes abordent ce 129e derby des plats pays.

Les compositions

Pour décrocher la victoire, le sélectionneur (qui est suspendu) a décidé de surprendre ses adversaires. Le jeune Debast, 18 ans, qui avait bien presté contre le Pays de Galles, est titulaire dans l'axe de la défense. Monté à la mi-temps contre les Pays-Bas lors de la lourde défaite en juin au Roi Baudouin (1-4), le médian d'Everton Amadou Onana est lui titulaire pour la première fois chez les Diables Rouges. Il sera associé à Axel Witsel dans l'axe du jeu.

Thomas Meunier et Timothy Castagne prendront place sur les ailes alors que De Bruyne, le capitaine Eden Hazard et Batshuayi animeront l'attaque. S'ils veulent accéder au Final Four, les Diables devront s'imposer avec au moins trois buts d'écart dans ce 129e derby des plats pays.

Nos voisins alignent le 11 suivant : Pasveer, Aké, Van Dijk, Timber, Blind, Dumfries, De Roon, Berghuis, Klaasen, Bergijn et Janssen.