Hein Vanhaezebrouck pense que les joueurs d'Anderlecht sont favorisés en équipe nationale: nos consultants réagissent (vidéo)

Dans un podcast publié par le club de La Gantoise, Hein Vanhaezebrouck a émis une critique sur le Sporting d'Anderlecht, son ancien club. "Il est surprenant d'avoir autant de jeunes joueurs du Sporting d'Anderlecht repris en équipe nationale. Ce n'est peut-être pas à moi de dire ça, mais c'est beaucoup trop frappant", a lancé HVH.

"C'est sûr qu'il y a eu le cas Yari Verschaeren. Il a été sélectionné très tôt et maintenu dans le groupe alors qu'il n'était plus titulaire dans son club donc ça a déjà fait jaser au niveau du Club de Bruges", répond Thomas Chatelle. "Je trouve que ce n'est pas un débat très sain à avoir. On connait aussi la personnallité de Hein Vanhaezebrouck."

Pour sa part, Frédéric Gounongbe estime qu'il s'agit "d'un faux débat".