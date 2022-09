Coupe de Belgique de basket - Toutes les équipes de D1 passent le cap des seizièmes

(Belga) Les formations de l'élite n'ont pas trébuché lors des seizièmes de finale de la Coupe de Belgique de basket, validant leur ticket pour les huitièmes.

Dimanche, le Brussels, Limburg United et Okapi Alost se sont tous imposés. Les Bruxellois ont battu 77-90 le Falco Gand (TDM 2), les Limbourgeois ont écarté SKT Ypres (TDM 1) sur le score de 82-108 et les Alostois ont dominé (73-99) le KBGO Basket@Sea (TDM 2). Le dernier duel dominical a vu Melsele-Beveren battre l'équipe B des Giants d'Anvers sur le score de 98-84 dans un match entre deux équipes de TDM 1, le 2e échelon belge. Samedi, Louvain avait ses équipes A et B encore en lice pour les huitièmes. La première a battu Oxaco BBC Boechout (TDM 1) sur le score de 61-106 alors que la seconde, active en TDM 2, s'est inclinée 78-57 sur le parquet du Royal IV Brussels (TDM 1). En déplacement à Borgerhout (TDM 1), Liège a validé son ticket pour le tour suivant à la faveur d'un succès 66-91. Esneux St-Louis United a battu Pepinster 88-58 dans un duel de clubs de TDM 2, soit le 3e niveau national belge. Vendredi, les Giants se sont imposés contre Courtrai Spurs (TDM1) sur le score de 88-94, Mons-Hainaut a aussi écarté un pensionnaire de l'antichambre en écartant Lier (68-88), comme le Spirou, vainqueur du BCCA Neufchateau (64-89). Le BC Ninane, actif lui en TDM2, a été battu par Hasselt BT sur le score de 78-68. Un autre duel entre clubs de D3 a vu United Woluwé s'incliner 75 - 94 devant le KBBC Oostkamp. Deux matches des seizièmes restent à jouer avec Union Quaregnon (Regional 1) - Kangoeroes Malines mercredi et LDP Donza (TDM 1) - Ostende samedi 1er octobre. (Belga)