"Je me suis donné à 100% pour aider l'équipe": l'interview très mature d'Amadou Onana après sa première titularisation (vidéo)

Après la rencontre perdue contre les Pays-Bas, Amadou Onana s'est présenté au micro de notre journaliste Emiliano Bonfigli.

Le joueur d'Everton "pense qu'on a eu pas mal d'occasions. Il y a eu de très bonnes choses. À nous de visualiser le match pour faire mieux la prochaine fois. Au vu de la Coupe du monde, c'était un bon match de préparation."

Le milieu de terrain n'est "pas inquiet du tout" concernant le manque de réalisme offensif. "On a la qualité dans le groupe pour finir ce genre d'occasion. Je suis confiant pour l'avenir."

"Je me focalise sur ce qu'il se passe sur le terrain. Je me suis donné à 100% pour aider l'équipe du mieux que je peux et je pense que c'était une bonne performance", conclut le milieu de terrain qui fêtait sa première titularisation avec les Diables ce soir.