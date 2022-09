Thierry Henry défend Zeno Debast et envoie un message au Real Madrid concernant Eden Hazard (vidéo)

Thierry Henry a dirigé notre équipe nationale ce dimanche soir en raison de la suspension de Roberto Martinez. Les joueurs Belges se sont inclinés 1-0, mais auraient pu espérer mieux s'ils avaient réussi à concrétiser leurs occasions. Henry refuse malgré tout de parler de "manque d'efficacité". "Je pense que c'est un peu dur, même si à l'arrivée, si tu ne marques pas, on peut parler de ça. Il faut essayer de tenir compte de l'ensemble. Il faut rester positif. On aurait pu mener au score. On n'a pas pu passer en Ligue des Nations, il va falloir bien se préparer pour la Coupe du monde."

Concernant la rencontre du jeune Zeno Debast, fautif sur le but inscrit par Van Dijk, le sélectionneur d'un soir s'est montré très protecteur avec son défenseur. "Il a été entreprenant, il a su bien défendre et bien se comporter. On a tous débuté. Je trouve qu'il a été plutôt bon. J'ai déjà vu Van Dijk mettre des buts pareil en Premier League contre des défenseurs expérimentés."

Eden Hazard a joué deux fois une heure de jeu lors de ce rassemblement. Le capitaine des Diables ne joue pratiquement plus dans son club de Madrid et cela pose souci pour la sélection. "Il ne faut pas faire tout et n'importe quoi avec Eden", explique le champion du monde 1998. "Ça fait un petit moment qu'il n'a pas joué. On a besoin qu'il soit frais, qu'il ait des minutes dans les jambes donc on lui a donné des minutes", ajoute Henry qui assure "ne viser personne" au Real Madrid dans ses déclarations.