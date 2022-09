Sticks d'Or - Le Stick d'Or, "une suite logique" pour Charlotte Englebert

(Belga) Charlotte Englebert, récompensée l'an dernier du prix chez les espoirs, a cette fois été sacrée meilleure joueuse belge de hockey de la saison 2021-2022, décrochant son premier Stick d'Or seniors de sa carrière lors d'une cérémonie qui s'est tenue dimanche soir au Château du Lac, à Genval. La jeune milieu de terrain offensive du Racing de Bruxelles et des Red Panthers a été préférée à sa coéquipière de l'équipe nationale Stephanie Vanden Borre et à l'ancienne Panthers Emilie Sinia, toutes deux sociétaires de la Gantoise.

"C'est une suite logique", a réagi spontanément la jeune joueuse de 21 ans, qui a véritablement explosé au niveau international cet été, que ce soit en Coupe du monde ou lors de l'Euro U21. "Sincèrement je pensais qu'Emilie Sinia allait décrocher le trophée. Non seulement pour l'ensemble de sa carrière mais aussi pour la magnifique saison qu'elle a disputée. Cela reste une très belle reconnaissance pour moi. Je vais continuer à produire les mêmes efforts pour mon club et mon pays", a ajouté la joueuse bruxelloise, favorable au système des votes actuels où seuls les joueuses et coachs choisissent les lauréats. "Lorsque le public est invité à voter, on assiste souvent à des dérives avec des votes à sens unique de la part de fans." Des supporters qui pourtant sont appelés à voter jusque vendredi pour la meilleure espoir mondiale de l'année sur le site de la FIH, où Englebert figure parmi les 5 nominées pour la Rising Stars 2022 (Belga)