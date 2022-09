"Me suis-je excusé auprès de Roger ? Absolument pas": le dernier adversaire de Federer n'a pas eu de remords après l'avoir battu pour sa dernière (vidéo)

Frances Tiafoe et Jack Sock ont peut-être réalisé le plus bel exploit de leurs carrières, ce vendredi en Laver Cup. Opposés aux deux monstres Federer et Nadal, le dernier match du Suisse, en double, les Américains se sont imposés 11-9 au super tie-break, gâchant quelque peu la fête pour la dernière du Roi Roger.

Interrogé après le match pour savoir s'il s'était excusé auprès de Federer pour l'avoir battu pour son dernier match, Frances Tiafoe a été très clair sur le sujet. "Absolument pas. Je veux le voir resplendissant, mais je ne vais pas m’excuser. Il a beaucoup à se faire pardonner après avoir battu tout le monde ces 24 dernières années", a-t-il expliqué en souriant.

"Non, je ne m’excuserai pas, mais je lui dirai merci pour m’avoir invité à cet événement incroyable et pour ce qu’il a fait pour le jeu. C’est un homme de grande classe. Je suis heureux de le connaître, heureux de dire que c’est un ami, un collègue, et je lui souhaite le meilleur dans sa seconde vie. Mais je ne m’excuserai pas", a conclu le jeune Américain.

Avait-il besoin de le faire de toute manière ? Pas certain que Federer aurait aimé qu'on lui "offre" une dernière victoire.