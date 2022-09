Les Diables s'inclinent et ne rassurent pas: "Il y a toujours plus de questions que de réponses"

Après la défaite des Diables face aux Pays-Bas hier soir, Anne Ruwet était l'invitée du RTL Info 13 heures.

On attendait ce match des Diables pour avoir des réponses à certaines questions, il s'avère qu'il y a peut-être encore plus de questions que de réponses. "Notamment un e sur Romelu Lukaku", précise Anne Ruwet. "On a vu l'impact de son absence, c'est vraiment un joueur irremplaçable".

Au niveau de la défense, des questions restent également en suspens : Debast sera-t-il titulaire durant la coupe du monde ? "Affaire à suivre", selon Anne Ruwet. Mais également des questions sur le niveau général : comment va-t-on rivaliser avec les autres grosses nations ?

Quid d'Eden Hazard ?

"Serons-nous toujours parmi les favoris ? Nous avons des individualités de talent, mais qu'en est-il au niveau du collectif ?". Et enfin comment aborder l'épineuse question "Eden Hazard". "Si son temps de jeu reste famélique au Real, faudra-t-il ne plus le considérer comme un titulaire indiscutable de cette équipe ?

Roberto Martinez a 59 jours devant lui pour répondre à toutes ces questions. Dans 59 jours, le Canada se dressera devant les Diables pour le premier match de poules.

À la rédaction de RTL Sport, il n'est pas question d'attendre 59 jours pour avoir des réponses : dès 18 h, ce soir, une émission spéciale Diables Rouges sera diffusée sur RTL Play en compagnie de Vincenzo Ciuro, Emiliano Bonfigli et d'autres invités.