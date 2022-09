"Mbappé a huit Neymar dans chaque chaussure": un chroniqueur français incendie Neymar et créé la polémique (vidéo)

Kylian Mbappé fait beaucoup parler de lui en ce moment, et avec la Coupe du monde qui approche, ce n'est pas près de s'arrêter.

En plein débat sur les antennes de nos confrères de RTL France, Gilles Verdez, chroniqueur bien connu notamment pour sa présence dans l'émission de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste, s'est quelque peu emballé sur l'histoire les supposées mauvaises entre Kylian Mbappé et Neymar Jr.

"Je trouve scandaleux qu'on ose mettre sur une même ligne Neymar et Mbappé. Mbappé a huit Neymar dans chaque chaussure", a débuté le chroniqueur.

Avant de continuer de plus belle : "Neymar n'est qu'un mercenaire qui voulait quitter le PSG. Il est resté à regrets et n'a jamais eu l'amour du maillot. Il fait quelques bons matchs, car la Coupe du monde approche et c'est ce qui l'intéresse".