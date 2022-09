Challenger Pro League - Dieumerci Mbokani, ancien Soulier d'Or, signe au SK Beveren

(Belga) Dieumerci Mbokani, Soulier d'Or 2012, va continuer sa carrière au SK Beveren. L'attaquant congolais de 36 ans a signé un contrat jusqu'au terme de la présente saison, a annoncé lundi le club de Challenger Pro League.

"Nous étions satisfaits de notre effectif lors de la fermeture du mercato estival. Nous n'étions pas à la recherche d'un renfort offensif mais quand la possibilité de recruter Mbokani survient, il faut tenter sa chance", a expliqué Antoine Gobin, directeur général des Lions. "Il a joué un rôle important dans l'histoire de plusieurs clubs. C'est une des raisons de son retour en Belgique : faire de cette saison un exercice mémorable pour le club." Beveren est 5e dans l'antichambre de l'élite du football belge, à 3 points du Lierse. L'équipe entraînée par Wim De Decker défiera d'ailleurs les Lierrois dimanche lors de la 7e journée. Mbokani, qui portera le N.70 au Freethiel, était sans club depuis la fin de son aventure au Koweït Sporting Club au début de l'été. En Belgique, Mbokani a évolué à Anderlecht (2006-2007 et 2011-2013) ainsi qu'au Standard (2007-2010) et à l'Antwerp (2018-2021). A l'étranger, il a porté les couleurs de l'AS Monaco (2010-2011), Wolfsburg (2011), du Dynamo Kiev (2013-2015 et 2017-2018), de Norwich (2015-2016) et de Hull City (2016-2017). Meilleur buteur de la saison 2019-2020 en Belgique avec 18 roses, il a débuté sa carrière professionnelle au sein du club congolais du TP Mazembe (2005-2006).