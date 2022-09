Un soutien de taille: Jan Vertonghen défend Mathieu van der Poel dans l'affaire de l'agression d'adolescentes

La mésaventure de Mathieu van der Poel aux championnats du monde de cyclisme a fait le tour du monde. Le Néerlandais a été arrêté puis condamné à payer des amendes après avoir "agressé" deux adolescentes qui l'empêchaient de dormir la veille de la course pour le titre.

À cause de cela, il n'avait pas pu dormir, a passé plusieurs heures en garde à vue et a dû abandonner rapidement pendant la course.

L'affaire a largement été relayée par les différents médias ces derniers jours. Ce mardi, une personnalité bien connue des Belges a pris la parole pour défendre le cycliste.

Jan Vertonghen s'est exprimé via son compte Twitter. "J'aimerais pouvoir dire que j'aurais réagi différemment de Mathieu van der Poel dans cette situation, mais j'en doute…", écrit le recordman du nombre de sélections avec notre équipe nationale.

Pour rappel, le communiqué de la police rapportait les faits présumés suivants : "Vers 22h40 samedi, une homme a été impliqué dans une altercation verbale avec deux adolescentes de 13 et 14 ans dans un hôtel de Brighton-Le-Sands. Selon les faits présumés, il aurait poussé les deux adolescentes, l'une tombant au sol et l'autre étant projetée contre un mur, lui causant une petite égratignure au coude".

À la suite du jugement, le Néerlandais a été condamné à une amende de mille dollars australiens (670 euros) pour avoir agressé une fille et à une autre de cinq cents dollars (335 euros) pour son comportement vis-à-vis sur l'autre.

La course a été remportée par Remco Evenepoel, qui a décroché le titre de champion du monde.