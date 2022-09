Les Red Lions lanceront la défense de leur titre de champion du monde le 14 janvier: voici leurs adversaires

La Belgique entamera la Coupe du monde de hockey masculin face à la Corée du Sud, 12e nation mondiale, le samedi 14 janvier (17h00 locales/12h30 belges) à Bhubaneswar en Inde, dans le stade où les Red Lions avaient conquis le dernier sacre mondial mis en jeu, a annoncé mardi la FIH, la fédération internationale de hockey.

Le match d'ouverture verra lui l'Argentine affronter l'Afrique du Sud la veille, le vendredi 13 janvier, également dans le Kalinga Stadium de Bhubaneswar, tandis que l'Angleterre et le Pays de Galles auront l'honneur d'inaugurer quelques heures plus tard le tout nouveau stade Birsa Munda, à Rourkela, 300 km plus au nord dans la province d'Odisha.

Versés dans le groupe B, les champions olympiques et du monde en titre, 2e au classement mondial, affronteront ensuite l'Allemagne (FIH-4), le mardi 17 janvier (19h00 locales/14h30 belges), et clôtureront la phase de poules contre le Japon (FIH-17) le vendredi 20 janvier (17h00 locales/12h30 belges), mais après avoir déménagé à Rourkela.

Les 16 pays qualifiés ont été répartis dans quatre groupes. La poule A regroupe l'Australie (FIH 1), l'Argentine (FIH-7), la France (FIH-11) et l'Afrique du Sud (FIH-14). Les Pays-Bas (FIH-3), la Nouvelle-Zélande (FIH-9), la Malaisie (FIH-10) et le Chili (FIH-23) composent le groupe C, tandis que l'Inde (FIH-5), l'Angleterre (FIH-6), l'Espagne (FIH-8) et le Pays de Galles (FIH-16) figurent dans la poule D.

Les joueurs de Michel van den Heuvel s'étaient qualifiés pour ce Mondial 2023 en terminant à la 3e place du dernier Euro d'Amstelveen, en 2021. Ils devront terminer à la première place de leur poule pour se qualifier directement en quarts de finale et ainsi éviter les crossovers, réservés aux 2e et 3e des groupes et programmés les 22 et 23 janvier à Bhubaneswar.

Les quarts de finale se disputeront les 24 et 25 janvier, les demi-finales le 27 janvier et les finales le dimanche 29 janvier. Toutes ces dernières rencontres se joueront également à Bhubaneswar, Rourkela accueillant pour sa part les autres matchs de classement pour les places 9 à 16.