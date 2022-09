Frissons: la sélection anglaise et tout le stade de Wembley chantent leur premier "God save the king" (vidéos)

L'Angleterre recevait l'Allemagne lundi soir pour clôturer son parcours en Ligue des Nations. Un match fou, surtout la seconde mi-temps durant laquelle six buts ont été marqués pour aboutir à une égalité 3-3.

Pour le dernier match avant le Mondial-2022, dans moins de deux mois ce nul est peut-être le meilleur résultat que pouvaient espérer les deux équipes, passées globalement à côté de leur Ligue des nations.

Avant la rencontre, comme le veut l'usage, les hymnes des deux pays ont été joués. Si le "Deutschlandlied" a été sifflé par quelques supporters anglais, le "God save the king" a été repris à plein poumon par tous les fans présents dans la mythique enceinte de Wembley.

C'est la première fois que l'équipe nationale entonne son hymne depuis l'accession au trône de Charles III à la suite du décès de la reine Elizabeth II. Une minute de silence a d'ailleurs été de mise (et parfaitement respectée par toutes les personnes présentes dans le stade, Anglais et Allemands confondus) pour rendre hommage à la défunte reine, enterrée une semaine plus tôt. Les joueurs anglais portaient également un brassard noir.

L'hymne britannique a été interprété par la soprano anglaise Emily Haig. Le résultat entre la voix de la chanteuse et celles des dizaines de milliers de supporters donne un moment suspendu dans le temps.