F1: Alfa Romeo confirme son pilote chinois Zhou Guanyu pour la saison 2023

(Belga) Alfa Romeo a annoncé mardi que le Chinois Zhou Guanyu continuerait à piloter l'une de ses monoplaces pour la saison 2023 de Formule 1, aux côtés du Finlandais Valtteri Bottas.

Zhou, 23 ans, a terminé à trois reprises dans les points pour sa première saison dans la catégorie reine du sport automobile, à Bahreïn (10e) lors du Grand Prix d'ouverture, puis au Canada (8e) et à Monza (10e). L'écurie suisse a dit être impressionnée par "l'attitude et l'engagement" de son pilote, ainsi que par "son niveau de maturité en course au regard de son jeune âge". "L'équipe m'a apporté un incroyable soutien et m'a aidé à m'adapter dans ce qui constitue la plus complexe des compétitions automobiles", a dit Zhou, cité par Alfa Romeo. "J'ai envie de parvenir à accomplir de grandes choses dans ce sport et avec cette écurie. Le travail fourni depuis le début de saison n'est qu'une première étape avant l'année prochaine. Il y a encore beaucoup à apprendre et développer mais j'ai confiance." Zhou, actuel 17e du championnat avec 6 points au compteur, contre 46 à son équipier Bottas, disputera dimanche le GP de Singapour, 17e des 22 rendez-vous de la saison. (Belga)