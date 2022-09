Nouvelle polémique au Qatar: des avions toutes les 10 minutes pour transporter les supporters vers l'étranger

Vous reprendrez bien un peu de polémique ? Après les scandales liés aux conditions des ouvriers sur les chantiers des stades, aux aberrations climatiques et aux droits humains (pour ne citer que ceux-là), une nouvelle ligne vient plomber le bilan de la Coupe du monde au Qatar.

Nos confrères de RMC Sport rapportent que pour acheminer les supporters vers les stades, des avions feront des allées et venues toutes les 10 minutes.

Des ponts aériens entre le petit état du Golfe et ses voisins qui permettront aux supporters de rejoindre les stades, même s'ils logent en dehors du pays. En effet, le Qatar attend 1,2 million de visiteurs durant la compétition, mais ne peut proposer que 90.000 places dans ses différents hôtels.

Nos confrères français citent le journal l'Obs qui estime que plus de 160 vols quotidiens vont être mis en place pour permettre à tous les supporters de venir aux stades puis de repartir facilement. Une cadence qui revient à plus d'un vol toutes les 10 minutes, non-stop.

L'exemple de la compagnie Flydubai est pris par nos confrères. La compagnie "proposera jusqu’à trente vols aller-retour quotidiens entre Dubai et Doha" aux supporters détenteurs de billets pour les matchs. "Chaque passager a droit à un bagage à main et peut bénéficier d'un transport terrestre gratuit entre l'aéroport de Doha et les stades. Avec une fréquence élevée de vols chaque jour, le transporteur a conseillé à ses passagers de sélectionner un vol atterrissant à Doha au moins quatre heures avant le début du match choisi", explique Flydubai.

Niveau prix, qui va s'ajouter à tous les autres frais, les transporteurs ont créé un package "Match Day Shuttle" permettant de faire l’aller-retour dans la journée contre 260 euros en classe économique (près de 1.000 euros en classe affaires), précise encore RMC.