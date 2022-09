Coupe du monde: les Belgian Cats, qualifiées pour les quarts de finale, connaissent leur adversaire

La Belgique affrontera l'Australie, pays hôte, en quarts de finale de la Coupe du monde de basket féminin, jeudi à 20h30 (12h30 belges) au SuperDome de Sydney. Tel a été le résultat du tirage au sort effectué mardi à l'issue de la phase de groupes.

Les Belgian Cats ont terminé à la troisième place du groupe A après trois victoires, contre Porto Rico, la Corée du Sud et la Bosnie-Herzégovine, et deux défaites, contre les États-Unis et la Chine.

Au vu de ce classement, la Belgique était donc certaine d'être opposée jeudi en quarts à la formation classée 1re ou 2e de l'autre groupe. C'est finalement contre l'Australie, 2e du groupe B avec un bilan de 4 victoires et 1 défaite, que la Belgique jouera son quart de finale. Si les troupes de Valéry Demory s'imposent, elles affronteront le vainqueur du duel entre la Chine et la France.

L'autre moitié du tableau est constituée des matches Porto Rico - Canada et États-Unis - Serbie. Mardi en Australie, la Belgique a perdu sa cinquième et dernière rencontre dans le groupe A, s'inclinant 55-81 devant la Chine sans sa meilleure joueuse et capitaine Emma Meesseman, blessée au mollet gauche et forfait pour la fin du tournoi.

Les Belges disputent leur deuxième Coupe du monde consécutive. Elles avaient pris une surprenante 4e place du Mondial 2018 à Tenerife (Espagne).