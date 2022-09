Le papa de Remco Evenepoel veut protéger son fils de la pression liée à son titre: "On est là pour gérer"

Patrick Evenepoel, le papa de Remco, était bien sûr présent à la fête organisée en l'honneur de son fils à son club de supporters. L'ancien coureur cycliste de 54 ans est ravi du sacre de son fils, mais il sait que cet événement va changer leur vie pour toujours.

"On est là pour l'entourer et gérer. On a un petit avantage [pour gérer la pression], c'est qu'il a été champion du monde chez les juniors. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais un peu quand même", a-t-il déclaré à notre micro. "

Si pour certaines personnes le succès monte à la tête, le papa espère que son fiston restera tel qu'il est. "On doit rester qui nous sommes, Remco doit rester qui il est et sa copine aussi. Je n'ai pas d'inquiétude pour ça parce que Remco est déjà comme ça", conclut Patrick Evenepoel.