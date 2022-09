Ligue des Nations - L'Espagne bat le Portugal sur le fil et se qualifie pour le Final Four

(Belga) Dans le match au sommet du groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des Nations, l'Espagne s'est montrée patiente pour venir à bout du leader, le Portugal et chiper à son adversaire du jour la première place du groupe, qualificative pour le Final Four de la compétition (0-1). Dominatrice, et étouffante, l'Espagne s'est progressivement rapprochée du but portugais jusqu'au but de la délivrance, inscrit par Alvaro Morata en fin de rencontre (88e).

Grâce à cette victoire, l'Espagne compte donc 11 points contre 10 pour sa victime du jour. Dans l'autre match du groupe, la Suisse a assuré son maintien en Ligue A en l'emportant 2-1 face à la Tchéquie, des buts de Remo Freuler (29e), Breel Embolo (30e) et Patrik Schick (45e). Ce sont donc les Tchèques qui font la bascule avec 4 points contre 9 pour les Helvètes. Le Final Four aura lieu en juin 2023. Les quatre qualifiés sont 'Espagne, la Croatie, l'Italie et les Pays-Bas. (Belga)