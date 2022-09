Des chiffres exorbitants: la Coupe du monde au Qatar coûterait 20 fois plus chère que celle en Russie

Plus la Coupe du monde au Qatar approche, plus on s'y intéresse, et plus on fait des découvertes sur ce mondial.

Selon une étude de Front Office Sport, le Qatar aurait dépensé 220 milliards d'euros pour l'organisation de ce mondial. L'état pétrolier aurait profité de cet évènement pour rénover l'ensemble du pays, comme les hôtels, les transports ou encore les immeubles.

Sur les 220 milliards, seulement 10 auraient été utilisés pour la construction des stades. Sur le podium du classement des dépenses des organisations de Coupes du monde, on retrouve le Brésil en 2014 avec 15 milliards, puis la Russie avec 11 milliards. Si on additionne, depuis 1994, les coûts s'élèvent à 44 milliards, soit toujours... 7 fois moins que l'édition 2022.

Pire, le Mondial ne rapportera, selon l'étude, que 20 milliards de dollars. Pas de quoi faire un bénéfice. Pas du tout même.