WTA Parme: Maryna Zanveska face à Maria Sakkari en quarts de finale

(Belga) Maria Sakkari sera l'adversaire de Maryna Zanevska en quarts de finale du tournoi WTA de Parme, joué sur terre battue et doté de 251.750 dollars. Au 2e tour, la Grecque, 7e mondiale et tête de série N.1, s'est imposée 3-6, 6-2, 6-3 contre la Néerlandaise Arantxa Rus (WTA 114).

Plus tôt mercredi, Zanevska, 97e mondiale, avait validé son ticket pour les quarts de finale en s'imposant en deux sets 6-1, 6-3 contre la Hongroise Dalma Galfi (WTA 91) en 1 heure et 16 minutes. Les deux joueuses se sont affrontées à une seule reprise sur le circuit. En 2016, Sakkari avait pris le dessus sur Zanevska lors du 3e et dernier tour des qualifications de Wimbledon. La Grecque s'était imposée 6-7 (5/7), 7-6 (7/3), 6-2. (Belga)