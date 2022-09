Jason Denayer rejoint Dubaï et Shabab Al-Ahli

(Belga) Libre depuis le 1er juillet et la fin de son contrat à l'Olympique Lyonnais, Jason Denayer a enfin trouvé un club. Le défenseur central de 27 ans a décidé de quitter l'Europe pour rejoindre Shabab Al-Ahli. Le club de Dubaï, entraîné par le Portugais Leonardo Jardim, a annoncé l'arrivée du Diable Rouge, mercredi, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Denayer, 27 ans, évoluait depuis 2018 à Lyon, avec qui il a disputé 137 rencontres et marqué 8 buts. Formé à Ganshoren, Anderlecht et à l'Académie Jean-Marc Guillou à Lierre, le défenseur central avait rejoint Manchester City en 2013 pour évoluer avec les U18. Les 'Cityzens' l'avaient prêté au Celtic en 2014-2015, où il remportait le championnat d'Écosse, puis au Galatasaray en 2015-2016. En 2016-2017, il était prêté à Sunderland avant un nouveau prêt à Galatasaray, avec qui il gagnait le titre en Turquie. Il n'avait jamais porté le maillot de Manchester City lorsque Lyon l'a recruté en 2018 pour 10 millions d'euros. Denayer compte 35 sélections et un but avec les Diables Rouges. Malgré son statut de joueur libre, le joueur a été appelé par Roberto Martinez lors de la dernière fenêtre internationale. Présent avec le groupe, il n'a toutefois pas joué lors des duels contre le pays de Galles et les Pays-Bas. Shabab Al-Ahli, 5e du dernier championnat de Emirats arabes unis, occupe la 5e place après trois journées de championnat. D'ici le début de la Coupe du monde au Qatar, seules sept rencontres sont au programme du club. (Belga)