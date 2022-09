Un premier trophée cette saison en Italie pour Kim Mestdagh

(Belga) Kim Mestdagh a remporté la Super Coupe d'Italie mercredi avec son club de Schio. Champion d'Italie en titre et vainqueur de la Coupe d'Italie, Schio a battu en finale Virtus Bologne, finaliste de la Coupe nationale la saison dernière, 86 à 58 à l'issue d'un Final Four organisé à Alghero.

Kim Mestdagh décroche ainsi le premier trophée mis en jeu en Italie cette saison. L'ailière flandrienne, qui a mis sa carrière internationale entre parenthèses avec les Belgian Cats, évolue à Schio depuis 2020. Elle a inscrit 5 points et pris 6 rebonds en finale. Bologne avait battu Ragusa en demi-finales mardi (99-62) et Schio avait pris la mesure de Lucca 82 à 71 avec 12 points (et 8 assists) de Kim Mestdagh (4/6 à 3pts). Schio est inscrit en Euroligue cette saison dans un groupe avec notamment Kangoeroes Malines. (Belga)