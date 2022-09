Fin de saison pour Edward Planckaert, qui va devoir se faire opérer après une chute

(Belga) Edward Planckaert n'éplingera plus de dossard cette saison, a annoncé son équipe Alpecin-Deceuninck jeudi. Le Belge de 27 ans, tombé mercredi à l'entraînement, s'est occasionné une blessure au pouce et devra se faire opérer. Sa préparation hivernale en vue de la saison 2023 n'est toutefois pas remise en cause, a assuré la formation belge.

Sous contrat jusque fin 2024 au sein de la structure dirigée par les frères Roodhooft, Planckaert compte une victoire chez les professionnels, la 1re étape du Tour de Burgos (2.Pro) en 2021. Cette année, il a disputé son premier Tour de France, qu'il a terminé à la 109e place. Il s'est surtout illustré dans le train pour les sprints de Jasper Philipsen, vainqueur de deux étapes sur la Grande Boucle, à Carcassonne et sur les Champs-Élysées. (Belga)