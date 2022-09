Tour de Croatie: Jonas Vingegaard s'offre la 3e étape, Jonathan Milan reste en rouge

(Belga) Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a remporté la 3e étape du Tour de Croatie (2.1) courue jeudi sur 157 km entre Sinj et Primosten. L'Italien Jonathan Milan (Bahrain Victorious), 5e de l'étape, conserve son maillot rouge de leader.

Sept coureurs ont pris la poudre d'escampette en début de course avec le Slovène Nik Cemazar (Adria Mobil), le Britannique Mark Christian (Eolo-Kometa), le Bosnien Vedad Karic (Meridiana Kamen), le Polonais Tobiasz Pawlak (HRE Mazowsze Serce Polski), le Croate Viktor Potocki (Ljubljana Gusto Santic), le Suisse Mathias Reutimann (Team Vorarlberg) et l'Italien Manuele Tarozzi (Bardiani-CSF). Les hommes de tête ont finalement été repris à 17 km de l'arrivée. Les équipes de favoris ont alors accéléré le rythme et, dans une arrivée au sommet après une partie en gravier, Vingegaard a placé son accélération dans les derniers mètres pour devancer le Britannique Oscar Onley (DSM) et le Slovène Matej Mohoric (Bahrain Victorious). Vingegaard, 25 ans, décroche la 11e victoire de sa carrière, la 6e cette saison. Le Danois dispute en Croatie sa première course depuis sa victoire au Tour de France fin juillet en guise de préparation pour le Tour de Lombardie le 8 octobre. Au classement général, Milan conserve la tête du classement général avec une seconde d'avance sur Vingegaard et cinq secondes sur Onley. Vendredi, la 4e étape mènera le peloton de Biograd na Moru à Crikvenica sur un parcours de 219 km. Cette 7e édition de la nouvelle mouture de ce Tour de Croatie s'achèvera dimanche à Zagreb. (Belga)