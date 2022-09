Feu vert pour la chambre de compensation de la Fifa à Paris

(Belga) La FIFA a annoncé jeudi avoir obtenu l'accord des autorités réglementaires françaises pour installer à Paris sa future chambre de compensation, chargée de centraliser les paiements aux clubs formateurs en cas de transfert, un enjeu représentant plusieurs centaines de millions d'euros par an.

Cette nouvelle entité va pouvoir entamer ses activités "très prochainement", indique dans un communiqué Emilio Garcia Silvero, directeur juridique de l'instance, alors que sa fonction d'établissement de paiement nécessitait le feu vert de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), accordé le 23 septembre. La création d'une chambre de compensation pour les transactions entre clubs s'inscrit dans une réforme plus large du marché des transferts, en cours d'adoption, qui inclut le rétablissement d'une licence d'agent et un encadrement de leurs commissions. Dans un premier temps, cette structure installée dans la nouvelle antenne parisienne de la FIFA, inaugurée en juin 2021 à l'Hôtel de la Marine, doit se concentrer sur les paiements (indemnité de formation et contribution de solidarité) aux clubs formateurs. Une extension aux indemnités de transfert avait été évoquée il y a plusieurs années, mais n'a pas encore été adoptée. Selon la FIFA, une grande partie de la rétribution prévue pour les clubs formateurs leur échappe, faute de centralisation de ces transactions : l'instance "estime à près de 400 millions de dollars (environ 410 millions d'euros) le montant qui devrait" leur être distribué chaque année, alors qu'ils ne "perçoivent actuellement qu'environ 70 à 80 millions de dollars". (Belga)