Alps Tour - Kevin Hesbois passe le cut en Italie

(Belga) Kevin Hesbois s'est qualifié jeudi pour le tour final du Castelconturbia Alps Open (Alps Tour/40.000 euros) qui se déroule à Agrate Conturbia, dans le Piémont, en Italie.

Avec un tour en 69 coups, trois sous le par grâce à un eagle et un birdie, le Malinois a porté son total à 140 et remonté deux places de la 29e à la 27e position. L'Espagnol Mario Galinao Aguilar et l'Italien Andrea Saraconi partagent la tête du classement avec 133 coups. (Belga)