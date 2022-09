Coupe du monde de volley féminin - Le succès de Porto Rico sur le Cameroun assure la qualification de la Belgique au 2e tour

(Belga) Porto Rico (FIVB 19) a battu le Cameroun (FIVB 27) 3 sets à 0 (25-23, 25-16, 25-11), lors de la quatrième journée du groupe A du Mondial féminin de volley, jeudi, à Arnhem. Un résultat qui assure à la Belgique (FIVB 13) une place au tour suivant.

Plus tôt dans la journée, l'Italie (FIVB 3) a poursuivi son sans-faute en battant 3-0 (25-15, 25-23, 25-17) le Kenya (FIVB 29). Les Italiennes, championnes d'Europe, sont en tête du groupe avec 12 points. Les Pays-Bas suivent avec 9. Ces deux équipes sont déjà qualifiées pour le tour suivant. La Belgique compte 6 points, après deux victoires et une défaite, et devance Porto Rico (3) et le Kenya (3), le Cameroun restant bloqué à 0. Vendredi (20h00), les Yellow Tigers défieront les Pays-Bas (FIVB 10) avant de terminer ce premier tour contre le Cameroun dimanche (13h00). La veille (16h00), Porto Rico et le Kenya s'affronteront dans leur dernier match de groupe. Une seule de ces deux équipes peut donc encore dépasser les Belges au classement. Les quatre premières nations de chacun des quatre groupes de six rejoignent la deuxième phase, du 4 au 9 octobre, dans un nouveau groupe de huit, à Rotterdam et Lodz. Le groupe de la Belgique croise avec le groupe D (Brésil, Chine, Japon, Colombie, Argentine et République tchèque) à Rotterdam. Les quatre premiers de cette nouvelle poule vont en phase finale à élimination directe à Apeldoorn et Gliwice. Les quarts de finale se joueront le 11 octobre, les demi-finales les 12 et 13 octobre et les finales le 15 octobre.