Ariël Jacobs fait son retour dans un club de Pro League: "Je suis content de travailler pour un club qui a une vision sportive claire"

Ariël Jacobs rejoint la direction sportive d'Oud-Heverlee Louvain en tant que 'Directeur du football' dès samedi, a annoncé vendredi le club de Jupiler Pro League, dévoilant sa nouvelle structure sportive.

Jacobs, 69 ans, rejoint une structure déjà composée de quatre personnes avec Peter Willems (CEO), Henk Mariman (Directeur sportif et responsable de l'académie), Marc Brys (coach principal), Eddy Vanhemel (directeur du développement et coach des U23).

"Ariël Jacobs va apporter son expérience et sa connaissance à Den Dreef. Jacobs possède de l'expérience en Belgique et à l'étranger. Il a été actif comme directeur technique et entraîneur au plus haut niveau et a gagné des trophées partout", peut-on lire dans le communiqué.

"Je suis content de travailler pour un club qui a une vision sportive claire et qui franchit progressivement des étapes, tant dans l'expansion du club que sur le terrain. Au cours des entretiens, j'ai été frappé par l'ensemble du club et ce, dans une ambiance et un environnement de travail très positifs", a réagi Jacobs.

L'ancien entraîneur d'Anderlecht, Mouscron, Lokeren, La Louvière ou encore du RWDM officiait récemment à la commission de jeunes de la Pro League et a travaillé au développement de la compétition U23.