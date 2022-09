Tour de Croatie - La 4e étape pour le Français Laurance, l'Italien Milan conserve le maillot de leader

(Belga) Le Français Axel Laurance (B&B Hotels - KTM) a remporté au sprint la 4e étape du Tour de Croatie cycliste (2.1) disputée vendredi entre Biograd na Moru et Crikvenica sur 219 km, sous la pluie.

Le parcours sinueux de l'arrivée sur une route glissante a vu Axel Laurance surprendre les sprinteurs pour décrocher à 21 ans la première victoire professionnelle de sa carrière. Il devance sur la ligne l'Italien Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) qui profite des bonifications pour accroître son avance sur le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) en tête du classement général qu'il devance désormais de 10 secondes. Le Slovène Matej Mohoric, qui avait emmené Milan, son coéquipier, pour le sprint, est 3e et complète le podium du jour. Premier belge, Laurenz Rex (Bingoal Pauwels Sauces WB) termine 6e. Six coureurs ont montré le maillot durant la course formant une échappée reprise dans le circuit local à neuf kilomètres de l'arrivée marquée par une courte bosse à franchir deux fois. Samedi, un parcours vallonné de 154 km entre Opatija et Labin attend le peloton. Cette 7e édition du Tour de Croatie depuis sa remise sur pied s'achèvera dimanche à Zagreb. (Belga)