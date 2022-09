DP World Tour - Thomas Pieters recule de 95 places à Saint Andrews

(Belga) Thomas Pieters a chuté de la 7e à la 102e place vendredi au terme du 2e tour de l'Alfred Dunhill Links Championship (DP World Tour/5 millions de dollars )qui se déroule à Saint Andrews, en Écosse.

Pieters, qui a réalisé un beau score de 65 coups pour son premier tour sur le parcours de Carnoustie, n'a pas dépassé 83 coups (11 au-dessus du par) vendredi sur le parcours de Kingsbarns dans des conditions météorologiques difficiles, avec des rafales de vent et de fortes averses. Le sextuple vainqueur sur l'European Tour a dû encaisser pas moins de cinq bogeys, deux doubles bogeys et un triple bogey, contre lesquels il n'a réussi qu'un seul birdie. La plupart des joueurs ont rencontré des difficultés sur leur deuxième tour sur le terrain de Kingsbarns en raison de la tempête. Nicolas Colsaerts a réalisé un tour de 76 coups, quatre au-dessus du par, sur le St Andrews Old Course, après deux doubles bogeys, un bogey et un birdie. Malgré son tour de quatre au-dessus du par, le Bruxellois a gagné cinq places et a clôturé la deuxième journée à la 73ème place partagée. En haut du classement, Richard Mansell a pris la tête avec un score total de 134 coups. L'Anglais de 27 ans, en quête d'une première victoire sur le circuit européen, compte deux coups d'avance sur le Suédois Alexander Noren. (Belga)