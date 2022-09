Challenger Pro League - Partage pour Virton face aux U23 de Bruges, Dender s'impose contre les U23 de Genk

(Belga) Virton et l'équipe U23 du Club de Bruges se sont quittés sur un partage 3-3 vendredi soir lors de la 7e journée de la Challenger Pro League. Dans le même temps, Dender s'est imposé 0-2 sur le terrain des U23 de Genk.

A Virton, les buts se sont enchaînés dès les premières minutes de la rencontre, avec Souleymane Anne pour Virton (1-0, 4e) et Noah Mbamba pour Bruges (1-1, 9e). Le défenseur Kyriani Sabbe a ensuite permis aux Brugeois de prendre le dessus avec une frappe spectaculaire(1-2, 25e). Virton est finalement revenu au score juste avant la mi-temps grâce à un coup franc parfaitement réalisé par Ruben Droehnle (2-2, 45e). En seconde période, les U23 de Bruges ont à nouveau pris le dessus sur Virton grâce à un but de leur numéro 10 Shon Homma (2-3, 50e). Les vert et blanc ne se sont pas laissé endormir et ont à nouveau égalisé grâce à un penalty de Souleymane Anne (3-3, 70e). Dender s'est imposé 0-2 face aux U23 de Genk,. Après une première partie de match assez calme, c'est finalement Michael Lallemand qui a mis le feu aux poudres (0-1, 75e). Nicolas Rajsel a assuré la victoire en fin de match (0-2, 84e). Au classement, Virton est 8e avec 8 points sur 21, devant les jeunes de Bruges qui ont 7 points. Dender est 9e avec 7 points sur 21 et les U23 de Genk sont 11e avec 5 unités. (Belga)