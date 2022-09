Coupe du monde de volley féminin - Les Yellow Tigers s'imposent face aux Pays-Bas

(Belga) La Belgique, 12e au classement mondial, a remporté 3 sets à 1 (25-16, 25-16, 24-26, 27-25) son duel face aux Pays-Bas (FIVB 10), 4e match des Yellow Tigers dans le groupe A de la 19e édition de la Coupe du monde volley féminin. Les deux équipes étaient déjà qualifiées pour le 2e tour avant le coup d'envoi.

Après deux premiers sets maitrisés par la Belgique (deux fois 25-16), la rencontre a changé d'intensité dans le troisième. Les Néerlandaises ont haussé leur niveau de jeu et ont décroché le set 24-26. Les Yellow Tigers n'ont pas pour autant été déstabilisées et elles ont remporté la manche de la victoire 27-25 malgré des échanges très serrés. La Belgique pointe à la 3e place de la poule A à égalité avec leurs concurrentes du jour. Les deux équipes sont à 9 points sur 12 derrière l'Italie, leader avec 12 points. Les Yellow Tigers joueront leur dernier match de poule contre le Cameroun dimanche à 13h. Avec trois victoires en quatre matchs, la Belgique est déjà assurée de rejoindre la deuxième phase, du 4 au 9 octobre, dans un nouveau groupe de huit, à Rotterdam et Lodz. Le groupe de la Belgique croise avec le groupe D (Brésil, Chine, Japon, Colombie, Argentine et République tchèque) à Rotterdam. Les quarts de finale se joueront le 11 octobre, les demi-finales les 12 et 13 octobre et les finales le 15 octobre. (Belga)