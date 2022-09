BNXT League - Limburg United bat Mons en ouverture de la saison

(Belga) La deuxième édition de la BNXT League s'est ouverte vendredi soir par la victoire 101-79 de Limburg United face à Mons-Hainaut.

Samedi, Liège recevra Alost au Copuntry Hall, tandis que le Brussels recevra Malines dimanche. La formule de ce championnat belgo-néerlandais reste la même que l'an dernier avec quatre phases au menu. La première avec un championnat national concernant dix clubs belges d'une part et dix clubs néerlandais d'autre part. Cette compétition domestique s'étend jusqu'au 29 janvier. La deuxième phase verra les clubs belges affronter uniquement les clubs néerlandais au sein de l'Elite Gold (pour les 5 premiers de chaque pays) et l'Elite Silver (pour les 5 derniers) entre le 11 février et le 29 avril. L'objectif sera de se qualifier pour les playoffs nationaux (du 3 au 29 mai) et les playoffs de la BNXT League (du 4 mai au 11 juin) qui se joueront simultanément, comme la saison dernière qui a vu Ostende être sacré champion de Belgique, Den Bosch champion des Pays-Bas et les Néerlandais de ZZ Leiden champions de BNXT League. (Belga)