Sa danse déchaîne TikTok: Neymar apporte son soutien à Jair Bolsonaro et crée le malaise au Brésil (vidéo)

La superstar du football brésilien Neymar s'est défendu face aux critiques visant son soutien public au président sortant Jair Bolsonaro, à quelques jours d'une élection ultra-polarisée au Brésil, dans un tweet publié vendredi.

"On parle de démocratie et d'un tas de choses, mais quand quelqu'un a une opinion différente il est attaqué par ces mêmes personnes qui parlent de démocratie. Va comprendre", a tweeté le joueur du Paris SG. Dans une vidéo publiée jeudi sur Tik-Tok, le footballeur avait mimé en souriant une chanson appelant à voter pour le président brésilien, candidat à sa réélection dans un scrutin dont le premier tour se déroule dimanche.

Avec ses huit millions d'abonnés sur TikTok et près de 180 millions sur Instagram, le footballeur de 30 ans est un soutien de poids pour le chef de l'Etat sortant distancé dans les sondages par l'ex-président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva. Jair Bolsonaro a rapidement tweeté la vidéo de Neymar, en ajoutant comme commentaire "Merci, @neymarjr!".

"Vote, vote et confirme, le 22, c'est Bolsonaro", dit le refrain de cette chanson de musique électronique, en allusion au code à taper -le 22- sur l'urne électronique au scrutin de dimanche. Ce soutien public a entraîné de très nombreuses réactions sur les réseaux sociaux et dans la presse brésilienne. Parmi les critiques se trouve l'ancien international brésilien Walter Casagrande, qui a jugé dans une de ses chroniques pour le média brésilien UOL Esporte que Neymar avait "montré toute son incohérence, son aliénation, et son manque de conscience sociale".

L'ancien attaquant des Corinthians de Sao Paulo note que malgré son soutien affiché envers son coéquipier Richarlison, récemment victime d'un acte raciste au Parc des Princes, "Neymar soutient le candidat avec le plus de préjugés de l'histoire politique brésilienne, qui a déjà eu des propos homophobes, machistes et manifestement racistes". En réponse à cette chronique, Neymar a répondu par un "like" d'un tweet se moquant de Casagrande.