Masters 3x3 L'équipe d'Anvers en quarts de finale aux Philippines

(Belga) L'équipe d'Anvers a remporté ses deux matches de poule et s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi de basket 3X3 de Cebu, faisant partie des rendez-vous Masters du World Tour samedi aux Philippines.

Les Anversois ont d'abord battu Cebu, chez lui, 16 à 11 avec 9 points et 4 rebonds pour Bryan De Valck, 8 rebonds (1 point) pour Nick Celis, 4 points (1 rebond) pour Dennis Donkor et 2 points, 4 rebonds, pour Thibaut Vervoort. Anvers s'est ensuite imposé face aux Américains de Omaha avec Bryan De Valck (4 pts, 7 rebonds), Dennis Donkor (7 points, 1 rebond), Thibaut Vervoort (8 points, 8 rebonds) et Nick Celis (7 rebonds) et termine en tête de son groupe pour jouer les quarts de finale dimanche contre un adversaire encore à déterminer. Anvers avait été sorti dès la phase de groupe aux Masters de Manille au mois de mai. Les Anversois l'avaient emporté à Debrecen en Hongrie fin août, leur premier succès sur le circuit principal, après avoir enlevé les Challengers de Bordeaux et Pristina, mais ont chuté en quarts de finale à Utrecht aux Pays-Bas la semaine dernière terminant à la 8e place.