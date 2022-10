Arsenal et Sambi Lokonga remportent le 'North London Derby' contre Tottenham

(Belga) Arsenal a remporté le 192e 'North London Derby' contre son voisin de Tottenham (3-1) samedi en ouverture de la 9e journée du championnat d'Angleterre de football. Albert Sambi Lokonga est monté au jeu à la 73e minute pour les 'Gunners'.

Dans un début de match intense et équilibré, Arsenal a été la première équipe à faire mouche. Oublié aux 25 mètres, Thomas Partey a décoché une frappe en un temps qui a terminé sa course dans la lucarne (20e). Les 'Spurs' ont ensuite réagi et profité du laxisme de la défense locale pour égaliser. Après une faute de Gabriel sur Richarlison dans le rectangle, Harry Kane n'a pas tremblé depuis le point de penalty (31e). Après la pause, les 'Gunners' ont rapidement repris les commandes. Profitant d'une erreur d'Hugo Lloris, Gabriel Jesus a poussé le ballon dans le but vide (49e). Dans les cordes, Tottenham a ensuite été réduit à dix après l'exclusion d'Emerson Royal (62e). Dans la foulée, Arsenal a enfoncé le clou sur une frappe croisée de Granit Xhaka (67e). Au classement, Arsenal reste en tête de la Premier League avec 21 points, quatre de plus que Manchester City, qui affronte Manchester United dimanche, et Tottenham, 3e. (Belga)