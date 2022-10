Les Belges à l'étranger - Auteur d'un triplé, Leandro Trossard offre un point à Brighton à Liverpool

(Belga) Grâce à un triplé de Leandro Trossard, remplacé à la 87e minute, Brighton a arraché un partage spectaculaire (3-3) sur le terrain de Liverpool pour le compte de la 9e journée du championnat d'Angleterre de football samedi.

Trossard a démarré sa rencontre sur les chapeaux de roues en ouvrant le score après 4 minutes de jeu sur un service de Danny Welbeck. Le Diable Rouge a ensuite profité du laxisme dans la défense des 'Reds' pour doubler la mise (18e). Deux buts qui ont sonné le réveil de Liverpool qui a réduit le score via Roberto Firmino (33e). Après le repos, le Brésilien y est allé de son doublé pour égaliser (54e) avant que Liverpool ne prenne les commandes après un but contre son camp d'Adam Webster (63e). En fin de match, Brighton a pu compter sur un Trossard des grands jours pour arracher le partage. Servi par l'ancien Unioniste Kaoru Mitoma, le Diabke rouge n'a laissé aucune chance à Alisson Becker (83e) pour porter son total à 5 buts en Premier League cette saison. Au classement, Brighton reste accroché à sa 4e place avec 14 points tandis que Liverpool est 9e avec 10 unités. Dans le même temps, Amadou Onana a joué 74 minutes dans la victoire d'Everton sur le terrain de Southampton, toujours privé de Roméo Lavia. Joe Aribo a donné l'avance aux 'Saints' (49e) mais Everton a renversé la vapeur en deux minutes via Conor Coady (52e) et Dwight McNeil (54e). Ce succès permet aux 'Toffees' de remonter à la 11e place avec 10 points, trois de plus que Southampton qui se classe 15e.