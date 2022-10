ATP Tel-Aviv - Djokovic qualifié pour sa 127e finale

(Belga) Le Serbe Novak Djokovic, 7e mondial; s'est qualifié samedi pour la finale du tournoi ATP 250 de Tel-Aviv, sa quatrième de la saison, en battant en deux sets, 6-1, 7-6 (7/3), le Russe Roman Safiullin (ATP 104), en une heure et 35 minutes, samedi en Israël.

L'homme aux 21 titres du Grand Chelem disputera donc, sur dur et en salle, la 127e finale de sa carrière professionnelle. Il en a déjà remporté 88, soit environ deux sur trois. Son adversaire en finale sera le Croate Marin Cilic (ATP 16) ou le surprenant Français Constant Lestienne, 30 ans, 68e mondial. Djokovic s'est promené dans la première manche (6-1), sans jamais concéder de balle de break, puis a servi pour le match à 5-4 dans la deuxième, mais Safiullin, armé d'un gros service, a réussi à prolonger le suspense jusqu'à un jeu décisif dans lequel il a flanché: une faute directe sur un coup droit facile, suivie d'une double faute, ont donné un avantage décisif de 4-1 à "Nole". Après sa finale perdue à Belgrade en avril, sa victoire à Rome en mai, puis son nouveau titre à Wimbledon en juillet, Djokovic, 35 ans, avait dû renoncer aux tournois américains, dont l'US Open, faute d'être vacciné contre le Covid-19 (ce qui lui avait déjà valu de ne pouvoir défendre ses chances en Australie). Il n'avait plus joué de match officiel jusqu'à la Laver Cup par équipes, entre l'Europe et le reste du monde, la semaine dernière à Londres.